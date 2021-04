Camilo lamenta explosão e diz que Sesa trabalha para evitar falta de oxigênio em hospitais

O governador Camilo Santana (PT) lamentou, no começo da tarde deste sábado (24), a explosão de unidade da empresa White Martins, fornecedora de oxigênio no Estado.

Camilo afirmou que as autoridades da Saúde estão acompanhando o caso "para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde". A empresa fornece oxigênio para unidades de saúde do Estado.

A explosão aconteceu nesta manhã, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

"Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", afirmou o chefe do Executivo cearense, ressaltando o trabalho do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia para o socorro das vítimas e o isolamento da região atingida.

Legenda: O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido nas redes sociais Foto: Reprodução

A empresa White Martins afirmou, em nota enviada às 12h, que equipes da empresa iriam ao local e mais informações serão divulgadas posteriormente.

Reunião para novo decreto

Camilo Santana divulga, ainda neste sábado, as deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Estado sobre as medidas contra o novo coronavírus.

Atualmente, todos os municípios do Ceará devem permanecer em lockdown durante os fins de semana, e a população em geral deve se manter em isolamento social rígido.

A flexibilização das atividades econômicas que autoriza o funcionamento do comércio e demais setores vale apenas nos dias úteis, conforme o decreto estadual, vigente até este domingo (25).