Explosão em empresa de oxigênio causa danos em residências em Fortaleza

Uma explosão atingiu a unidade da empresa White Martins, na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na manhã deste sábado (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel central foram acionadas e chegaram ao local por volta das 10h40.

A White Martins afirmou, em nota enviada às 12h, que equipes da empresa estão se deslocando para o local e que mais informações serão divulgadas posteriormente. "A White Martins confirma a ocorrência de um incidente em sua unidade de Fortaleza. Equipes da empresa estão se deslocando para o local. Prestaremos mais informações assim que possível", disse a empresa.

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram pessoas fugindo do local e a fumaça causada pela explosão. Residências próximas tiveram janelas quebradas e foram danificadas.

O governador Camilo Santana (PT) lamentou o ocorrido, em comunicado nas redes sociais. "Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local para o socorro das vítimas e isolamento da área", disse Camilo.

Legenda: O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido nas redes sociais Foto: Reprodução

"Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", afirmou o governador.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT(, está no local. Segundo a prefeitura, Sarto estava indo acompanhar a vacinação de Covid-19, quando soube da explosão.

Legenda: O prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi até o local da fábrica Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

O Corpo de Bombeiros não confirmou se a explosão deixou feridos. Imagens mostram pessoas sendo atendidas no local e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) chegando.

Legenda: Polícia Militar isolou perímetro da área atingida. Foto: Leábem Monteiro

A Polícia Militar bloqueou o acesso ao local, por risco de novas explosões. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) interditou o trânsito no entorno da fábrica.

Legenda: AMC bloqueou o trânsito do entorno Foto: Reprodução/AMC

Oxigênio

A empresa White Martins atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais e é responsável por parte do abastecimento de oxigênio dos hospitais do Ceará.

Em comunicado, o governador Camilo Santana disse que a Secretária da Saúde "acompanha da questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema desabastecimento nos equipamentos de saúde".

Estrondo

O barulho da explosão foi ouvido por diversos moradores dos arredores. O auxiliar de pedagogia Francisco Wilson estava em um posto de combustíveis ao lado da fábrica e presenciou o ocorrido.

"Eu vi só uma grande explosão de um cilindro, vários cilindros voando e pessoas correndo. [...] Muitas pessoas caíram também com medo", conta. Francisco afirma que saiu do local rapidamente, mas viu que o foro do posto, um muro e a padaria anexa ao estabelecimento foram parcialmente destruídos.

Legenda: Tráfego na região foi bloqueado após isolamento feito pelos policiais. Foto: Leábem Monteiro

José dos Santos Filho, morador da região há 17 anos, conta que estava trabalhando quando sentiu a explosão. "Eu ouvi um estrondo, pensei até que era um trovão, porque o tempo estava nublado. Aí minha esposa ligou desesperada, dizendo que tinha explodido alguma coisa na fábrica, pedindo para eu vir para cá", conta.

Como a área está isolada, ele não conseguiu ir para sua casa, mas afirmou que nenhum familiar foi ferido.

