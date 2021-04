Após explosão, duas pessoas são detidas por suspeita de furtos de cilindros de oxigênio

Após a explosão da fábrica da White Martins, na manhã deste sábado (24) no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, duas pessoas foram detidas no local por supostamente estarem tentando furtar cilindros de oxigênio. A informação foi confirmada pelo comandante geral adjunto do Corpo de Bombeiros, Zélio Menezes.

"Sei que duas pessoas foram recolhidas, provavelmente por estarem realizando esse furto", afirmou o comandante.

Menezes reforçou que as causas da explosão ainda são desconhecidas e que não é possível levantar nenhuma hipótese. Ele detalha que equipes especializadas irão investigar o local. "O momento é apenas de resolver a situação, resolver os riscos", pontuou.

Conforme o comandante, o Corpo de Bombeiros chegou ao local cerca de um minuto após os requerimentos, realizando, de imediato, o apoio das cinco vítimas do incidente, todos funcionários, das quais três foram encaminhadas ao Instituto José Frota (IJF), enquanto as outras duas foram liberadas ainda no local.

"Também nos concentramos em realizar o isolamento da área e o combate a risco de incêndio e novas explosões", detalhou.

Tráfego na região foi bloqueado após isolamento feito pelos policiais.

Fábrica ficará fechada

No momento, não há risco de novos incidentes e a fábrica deve permanecer com funcionamento paralisado enquanto a análise estrutural for realizada. A edificação tinha certificação válida pelo Corpo de Bombeiros.

Menezes revelou que técnicos da White Martins, incluindo o responsável pela planta, estão no local e que profissionais de outros estados foram convocados para dar apoio ao local. "Sobre o abastecimento, apenas quem vai comentar é a empresa", ressaltou.

A Defesa Civil também está fazendo avaliações nas residências atingidas para liberar gradativamente o acesso dos moradores ao entorno.

Repercussão

O governador Camilo Santana (PT) lamentou o ocorrido, em comunicado nas redes sociais. "Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", afirmou o governador. "Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local para o socorro das vítimas e isolamento da área", disse Camilo.

O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido nas redes sociais

A Prefeitura de Fortaleza também está acompanhado a situação, segundo o prefeito José Sarto. "Já estamos em contato com a White Martins para avaliar as medidas que serão necessárias para garantir o fornecimento de oxigênio aos nossos pacientes", afirmou em comunicado.

Comunicado do prefeito de Fortaleza, José Sarto, nas redes sociais