Três vítimas de explosão em empresa de oxigênio são levadas ao IJF

Três vítimas da explosão na empresa White Martins, ocorrida na manhã deste sábado (24), na avenida Francisco Sá, em Fortaleza, deram entrada na Emergência do Instituto Doutor José Frota (IJF) por volta de 12h, informou o hospital.

As vítimas têm 19, 43 e 45 anos de idade e “seguem estáveis, em avaliação clínica, acompanhados pelas equipes multiprofissionais do hospital e realizando exames de imagem”, de acordo com o hospital.

Não há informações se as vítimas são trabalhadores da empresa ou moradores da região.

Casas atingidas

Legenda: Explosão em empresa de oxigênio causa danos em residências em Fortaleza Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros enviou equipes do quartel central ao local, no bairro Carlito Pamplona, por volta das 10h40. Em nota enviada às 12h, a White Martins afirmou que equipes da empresa estavam indo até o local e informou que houve "um incidente" na unidade na Capital. "Prestaremos mais informações assim que possível", diz a nota.

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram pessoas correndo e a fumaça causada pela explosão. Residências próximas à companhia tiveram janelas quebradas e foram danificadas.

Uma mulher que estava com o filho de dois anos numa padaria nas proximidades da empresa teve o carro destruído. O teto da padaria desabou sobre o veículo e o impacto da explosão quebrou os vidros do carro e do estabelecimento, segundo a cliente.

O governador Camilo Santana divulgou comunicado lamentando a situação e afirmando que acompanha o caso. Camilo frisou que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) monitora a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar o desabastecimento dos equipamentos de saúde do Estado.

O prefeito Sarto Nogueira esteve presente no local e afirmou que a Defesa Civil realiza inspeção em imóveis da área atingida.