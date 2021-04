Mulher e filho de 2 anos escapam de explosão de empresa de oxigênio; veículo ficou destruído

A cliente de uma padaria localizada nas proximidades da empresa White Martins, atingida por uma explosão na manhã deste sábado (24), na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, escapou por pouco do incidente. Ela estava com o filho, de dois anos. Os dois escaparam ao entrar no veículo segundos antes do incidente. O carro de Mayara da Silva ficou destruído.

A empresa White Martins atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais e é responsável por parte do abastecimento de oxigênio dos hospitais do Ceará.

"A gente tava na padaria, eu tava com meu filho de dois anos, assim que peguei o lanche a gente foi pro carro e começou a explodir e trincar o vidro do meu carro todinho" relembra. "Rapidamente, saí e vi os danos no carro, o vidro e dentro também quebrado", conta Mayara.

De acordo com ela, o concreto do teto da padaria desabou sobre o carro, quebrando o para-brisa e atingindo estruturas internas do veículo. Ela e o filho não tiveram ferimentos.

A cliente também afirma que a vidraçaria da padaria foi destruída com a explosão.

Autoridades acompanham

Em comunicado sobre o ocorrido, o governador Camilo Santana afirmou que a explosão deixou vítimas e que acompanha o caso.

Questionada pelo Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) ainda não repassou o número de pessoas atingidas pela explosão.

Camilo também frisou que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar o desabastecimento dos equipamentos de saúde do Estado.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, também foi ao local. Segundo a Prefeitura, Sarto estava indo acompanhar a vacinação de Covid-19 quando soube da explosão.

A empresa White Martins divulgou nota, ao meio-dia, informando que equipes da companhia estavam indo para o local e que mais informações serão divulgadas posteriormente.

A explosão teria ocorrido por volta de 10h40, conforme testemunhas.