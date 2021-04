Sarto diz que Defesa Civil inspeciona imóveis vizinhos após explosão em empresa de oxigênio

O prefeito José Sarto (PDT) informou, no começo da tarde deste sábado (24), que a Defesa Civil está realizando inspeção predial em imóveis da área atingida após explosão na empresa White Martins, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Segundo o gestor municipal, o Corpo de Bombeiros segue trabalhando com o intuito de orientar a população local a permanecer dentro das suas residências. A área, isolada, não sofre riscos de nova explosão, segundo a Corporação.

Sarto afirmou estar acompanhando a ocorrência ao lado da secretária-adjunta da Saúde, Aline Gouveia. O chefe do Executivo municipal se dirigiu ao hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) para acompanhar o atendimento de três vítimas da ocorrência.

Os pacientes, de 19, 43 e 45 anos de idade, seguem com estado de saúde estável. As equipes da unidade de saúde, neste momento, realizam exames de imagem para avaliação clínica.

Legenda: Comunicado do prefeito de Fortaleza, José Sarto, nas redes sociais Foto: Reprodução

Camilo também acompanha caso

Legenda: O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido nas redes sociais Foto: Reprodução

O governador do Estado, Camilo Santana (PT), afirmou, em postagem em rede social, que as autoridades da Saúde estão acompanhando o caso "para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde". A empresa fornece oxigênio para unidades de saúde do Estado.

O chefe do Executivo cearense acrescentou que lamenta o fato e torce pela "rápida recuperação das vítimas"