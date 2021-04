Prédio da White Martins é interditado pela Defesa Civil de Fortaleza após explosão

Após a explosão do prédio da unidade da empresa White Martins na Capital, na manhã deste sábado (23), a estrutura, localizada na Avenida Francisco Sá, foi interditada pela Defesa Civil de Fortaleza.

Segundo nota do órgão municipal, a vistoria técnica das edificações localizadas no entorno da empresa e que foram afetadas pelo acidente estão em andamento. Os trabalhos devem continuar até todas as ocorrências serem atendidas.

O balanço parcial do número de imóveis atingidos e quantos, porventura, deverão ser desocupados, não foi informado.

A Defesa Civil de Fortaleza reforça que pode ser acionada via Ciops, através do telefone 190, em caso de qualquer risco. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população.

Vias Bloqueadas

Para isolar a area, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) bloqueou temporariamente os cruzamentos da Avenida Francisco Sá com as ruas Padre Anchieta e Plácido de Carvalho.

Por isso, os motoristas que trafegam na Avenida Francisco Sá, no sentido Centro-Barra do Ceará, deverão convergir à esquerda na Rua Padre Anchieta. Já aqueles que seguem na Avenida Francisco Sá, no sentido Barra do Ceará-Centro, deverão convergir à direita na Rua Plácido de Carvalho e, em seguida, acessar a Rua Naturalista Feijó.

O bloqueio deve permanecer até que o Corpo de Bombeiros libere o acesso à área com segurança. Equipes de Infraestrutura e de Conservação da Secretaria Regional 1 também estão no local realizando limpeza.

A explosão deixou cinco pessoas ficaram feridas. Destas, três foram encaminhadas à Emergência do Instituto Dr. José Frota (IJF).

Pessoas detidas

Após a explosão, duas pessoas foram detidas no local por supostamente estarem tentando furtar cilindros de oxigênio. A informação foi confirmada pelo comandante geral adjunto do Corpo de Bombeiros, Zélio Menezes.

"Sei que duas pessoas foram recolhidas, provavelmente por estarem realizando esse furto", afirmou o comandante.

Menezes reforçou que as causas da explosão ainda são desconhecidas e que não é possível levantar nenhuma hipótese. Ele detalha que equipes especializadas irão investigar. "O momento é apenas de resolver a situação, resolver os riscos", pontuou, em coletiva de imprensa no começo da tarde.

Explosão

A White Martins informou, em nota enviada às 12h, que equipes da empresa estavam se deslocando para o local. "Prestaremos mais informações assim que possível", diz a nota.

Sarto foi até o local da explosão e, posteriormente, ao IJF, para acompanhar o estado de saúde dos feridos. "O Corpo de Bombeiros já fez o isolamento da área, está orientando a população a ficar dentro de suas residências e junto com a Defesa Civil está inspecionando os imóveis da região", afirmou o prefeito.

Legenda: O prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi até o local da fábrica Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram pessoas fugindo do local e a fumaça causada pela explosão. Residências próximas tiveram janelas quebradas e foram danificadas.

O governador Camilo Santana (PT) lamentou o ocorrido, em comunicado nas redes sociais. "Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", afirmou o governador. "Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local para o socorro das vítimas e isolamento da área", disse Camilo.

Oxigênio

A empresa White Martins atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais e é responsável por parte do abastecimento de oxigênio dos hospitais do Ceará. A empresa não informou se a produção no local será afetada nem qual parte da operação ocorria na fábrica.

Em comunicado, o governador Camilo Santana disse que a Secretaria da Saúde "acompanha da questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema desabastecimento nos equipamentos de saúde".

A Prefeitura de Fortaleza também está acompanhado a situação, segundo o prefeito José Sarto. Ele garantiu que não haverá desabastecimento nas unidades da Capital.