Ceará receberá 1.240 cilindros de oxigênio até esta terça-feira (27), diz White Martins

A White Martins, principal fornecedora de oxigênio hospitalar no Ceará, ampliou a quantidade de cilindros que serão enviados ao Ceará e informou que mais 600 chegarão ao Estado nesta terça-feira (27).

Com isso, sobe para 1.240 o número de cilindros de oxigênio remanejados de outros estados para o Ceará. Segundo a White Martins, no domingo (25), foram entregues 440. A previsão é que, até o fim desta segunda-feira (26), cheguem mais 200, totalizando 1.240 até amanhã.

A medida visa suprir a demanda de hospitais após explosão, no último sábado (24), de unidade da empresa, no bairro Carlito Pamplona.

Ainda conforme a empresa, as instalações atingidas na unidade de Fortaleza não produzem oxigênio e são destinadas somente para o procedimento de recarga dos cilindros. Por esta razão, reforçou, a produção de oxigênio líquido não foi comprometida.

Vítimas

Ao todo, seis pessoas feridas deram entrada no hospital Instituto Dr. José Frota (IJF). Segundo a White Martins, nesta segunda, uma das vítimas "segue hospitalizada em observação, mas com quadro estável”.

A companhia informa que visitou cerca de 80 residências e está avaliando cada caso individualmente para providenciar os reparos.

“A empresa está dando todo suporte para as vítimas e acompanhando o caso de perto junto com os familiares”, diz em nota.

Veja antes e depois do local da explosão

Acidente

A explosão ocorreu na manhã do último sábado (24), na unidade localizada na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel central foram acionadas e chegaram ao local por volta das 10h40.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades e por uma empresa especializada contratada pela White Martins.

"Além disso, técnicos altamente especializados estão trabalhando para que as operações de gases no local possam ser retomadas com segurança o mais breve possível, também em parceria com as autoridades", explicou.

Canal para vítimas

A empresa disse que buscando contato com os vizinhos da fábrica para ressarcimento dos prejuízos e providenciou a hospedagem temporária de duas famílias em um hotel.

Há um canal exclusivo para atender as solicitações de quem tiver sofrido algum dano com a explosão: 0800 709 9000.