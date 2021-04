Último ferido internado após explosão de unidade da White Martins em Fortaleza tem alta hospitalar

Após quatro dias de internação, o último ferido internado após a explosão da unidade fornecedora de oxigênio da White Martins teve alta na tarde desta terça-feira (27). O paciente estava desde o dia do acidente, no sábado (24), recebendo cuidados no Instituto Doutor José Frota (IJF). Outras cinco pessoas vítimas do acidente também precisaram de atendimento médico, mas já foram liberadas.

Devido à explosão, diversos moradores dos arredores da empresa localizada na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, tiveram danos materiais. Foram registrados prejuízos em portas e portões quebrados, janelas de vidro estilhaçadas, carros, entre outros.

A White Martins, por meio de nota, afirma que já mapeou cerca de 150 residências para avaliar os danos individualmente. A empresa criou um canal de atendimento para aqueles que foram afetados pelo acidente e vai ressarcir estragos. O número 0800 709 9000 está disponível para ligação de qualquer pessoa que teve prejuízos relacionados à explosão.

Também como forma de prevenir desabamentos no entorno da empresa, a Defesa Civil Municipal vistoriou 38 imóveis da região. O órgão recebeu 51 chamados da população e deve continuar trabalhando para atender a todos. Segundo a pasta, nenhum risco de desabamento foi registrado até o momento.

Cilindros enviados ao Ceará

Com o intuito de evitar o desabastecimento de oxigênio nos hospitais do Ceará, a empresa, que é a maior fornecedora do gás para o Estado, está realocando cilindros de diversas outras unidades espalhadas pelo país. Até agora, 1.640 cilindros de oxigênio foram enviados ao Ceará. Nesta quarta-feira (28), mais 520 cilindros devem chegar ao Estado.

Apesar do remanejamento dos cilindros, a White Martins afirma que não há risco de desabastecimento nos hospitais. Isso é possível porque a produção de oxigênio líquido é feita na unidade localizada no Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. A unidade atingida pela explosão era utilizada apenas para encher cilindros.

Fornecedora passa por reparos

A unidade ainda passa por reparos e deve continuar fechada até o fim de semana, de acordo com a empresa. O local do acidente foi liberado pelas autoridades na tarde de segunda-feira (26) e a parte não atingida continua tendo instalações preparadas para retomar operações durante esta semana.