Sesa vai emprestar medicamentos do "kit-intubação" para hospitais privados de Fortaleza

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) vai emprestar a hospitais privados de Fortaleza, em caráter emergencial, medicamentos do chamado "kit intubação", usados no tratamento de pacientes com Covid-19.

Foi o que requisitou o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) à Pasta, durante reunião nesta sexta-feira (26), para tratar de soluções que impeçam o desabastecimento das redes pública e privada de saúde.

Durante o encontro, foi constatado que o estoque de alguns hospitais particulares de Fortaleza pode durar de três a cinco dias, apenas. A Sesa encaminhou o trâmite para o empréstimo a essas unidades, visando garantir o abastecimento para mais alguns dias.

Os medicamentos em déficit são principalmente bloqueadores neuromusculares que auxiliam no tratamento de pacientes internados cujo quadro exige ventilação mecânica.

Segundo explica a secretaria, a demanda pelo 'kit-intubação' cresceu exponencialmente após o aumento de internações por Covid-19 e após a possibilidade de intubação dos pacientes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Por isso, a pasta já havia pedido aos distribuidores o estoque desses medicamentos.

Ainda como resultado da reunião, a Sesa, as prefeituras cearenses e as unidades privadas deverão apresentar ao MPCE, em até 48 horas, uma projeção da demanda imediata dos fármacos para os próximos 15 dias.

Para os distribuidores, o MPCE requisitou um levantamento transparente e detalhado dos seus estoques atuais.

Ainda nos encaminhamentos, ficou definido que o Ministério da Saúde deve informar ao Estado quais itens estão pendentes para chegar ao Ceará, identificar na sua lista de requisições e buscar soluções para garantir o envio desses medicamentos. Presente na reunião, o novo superintendente do Ministério no Ceará, Roberto Rocha Araújo, "pediu para ser copiado nos levantamentos das redes públicas e privadas de quais os medicamentos estão em risco urgente de desabastecimento, para acompanhar pessoalmente essas demandas", segundo a Sesa.