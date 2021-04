Pessoas dormem na calçada do Banco do Brasil à espera do pagamento do Cartão Missão Infância

Expostas ao risco de contaminação pela Covid-19, pessoas em situação de vulnerabilidade dormiram na calçada do Banco do Brasil do bairro Conjunto Ceará, na madrugada desta terça-feira (13), à espera do saque de R$ 100, referente ao cartão Missão Infância, da Prefeitura de Fortaleza.

Anteriormente, o Diário do Nordeste havia informado que a fila formada do lado de fora da agência seria para o pagamento do cartão Mais Infância, este sendo uma política do Governo do Estado.

O benefício foi citado pelas próprias pessoas entrevistadas presencialmente por uma equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares, que esteve no local.

Na manhã desta terça-feira, porém, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) corrigiu a informação repassada pelas mães, reforçando que o auxílio mencionado é o garantido pela gestão municipal.

A primeira parcela do Mais Infância, que passou de R$ 50 para R$ 100 em virtude da crise sanitária, foi disponibilizada no último dia 25 de março para quem já possuía o benefício. Os demais repasses ocorrem em abril e maio.

A reportagem questionou a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS) sobre o cronograma de pagamento do auxílio, e aguarda retorno.

Quem tem acesso

Crianças de zero a 2 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade social e com renda mínima podem receber a quantia, desde que as famílias façam parte do Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal, e estejam com a vacinação em dia.

A Prefeitura de Fortaleza entra em contato com o beneficiário e informa para qual agência do Banco do Brasil é preciso se dirigir para obter o Cartão Missão Infância.

A dona de casa Germana Pereira de Sousa tem dois filhos, um deles beneficiário do programa social, e diz que desde a semana passada tenta sacar o dinheiro proveniente do 'Mais Infância', e não consegue.

Realidade difícil

Para "madrugar" em frente ao Banco do Brasil, Germana deixa as crianças com o marido, que, afirma, está com suspeita de Covid-19. "Eu não tenho com quem deixar [os meninos]", lamenta.

Ela conta que se vê praticamente obrigada a virar a noite, à espera do benefício, porque, se chegar só pela manhã, as 20 fichas distribuídas no local acabam.

"Acho uma humilhação um benefício que é pra gente, a gente ter que fazer esse sacrifício pra poder receber. Se eu tô aqui, é porque eu tô precisando. Não é à toa. Eu não ia perder uma noite de sono com o meu marido doente pra tá aqui", relata a dona de casa.

Mostrando-se indignada com o fato, a também dona de casa Silvana da Silva Nascimento faz a mesma "peregrinação" atrás do benefício desde a semana passada, tendo que dormir na calçada da instituição financeira.

De acordo com ela, no último domingo (11), os funcionários da agência distribuíram 40 fichas para tentar suprir a demanda e efetuar o pagamento do benefício, mas não foi o suficiente. Ela e outros tantos não foram contemplados, e seguem à espera do valor.

"A gente é mãe de família. Se a gente vem pra esse lugar, passar a noite aqui, é porque a gente precisa. Eu acho até uma humilhação, porque, se tivesse trabalho, eu não taria aqui, né? Eu quero é trabalhar, não quero nada do Governo, mas, se não tem [trabalho], eu tenho que receber deles, né? Porque, querendo ou não, eu tenho filhos e meu neto, que precisam", expõe.