Cartão Missão Infância paga primeira parcela do auxílio de R$ 100 nesta quinta-feira (25)

A primeira parcela do Cartão Mais Infância, no valor de R$ 100, foi disponibilizada nesta quinta-feira (25) para quem já possui o benefício. O novo valor do auxílio, que antes era de R$ 50, será pago nos meses de março, abril e maio em virtude da pandemia de Covid-19 e faz parte das ações do Programa Fortaleza por Todos.

Em virtude do feriado desta quinta, o valor pode ser sacado a partir desta sexta-feira (26) em agências do Banco do Brasil e é preciso apresentar o documento de identidade. Crianças de zero a 2 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade social e com renda mínima podem receber o benefício.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, para ter acesso ao Cartão Missão Infância, as famílias precisam fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal, e estar com a vacinação em dia. Os recursos do programa são exclusivos do Tesouro Municipal.

Valor fica disponível por seis meses

O presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), Iraguassu Filho, explica que o valor fica disponível na conta por seis meses após ser creditado. O gestor diz ainda que 12.512 crianças hoje têm direito ao benefício, mas somente 6.400 estão recebendo.

Para consultar se o nome está na lista de beneficiários, a família pode ligar para o número (85) 3131.7813 ou para o 156. "O responsável financeiro identificado tem direito a um cartão, mesmo se tiver mais de uma criança. Ele é informado sobre qual agência deve se dirigir para a retirada do cartão, que pode ser usado na função débito ou para sacar o dinheiro em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil", diz Iraguassu.

Qual o valor do auxílio?

O auxílio mensal é no valor de R$ 50. Em razão da pandemia da Covid-19, durante os meses de março, abril e maio de 2021, ele foi ampliado para R$ 100.

Como sei que sou um beneficiário?

A Prefeitura de Fortaleza entra em contato com o beneficiário e informa para qual agência do Banco do Brasil é preciso se dirigir para obter o Cartão Missão Infância.

Como faço para sacar o benefício?

Ao receber o Cartão Missão Infância, com o documento de identidade com foto, o responsável financeiro pode sacar mensalmente o benefício nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou utilizar como cartão de débito.