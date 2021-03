Ceará terá novo feriado nesta quinta (25); veja o que funciona

Nesta quinta-feira (25) é celebrada a Data Magna do Ceará, feriado em todo o território cearense instituído por lei de 6 de dezembro de 2011. A ocasião relembra a abolição dos escravos.

Data Magna do Ceará

O Ceará foi a primeira província brasileira a libertar seus escravos, em 25 de março de 1884, quatro anos antes da abolição da escravatura no Brasil. No entanto, em 1º de janeiro de 1883, quase um ano antes do Estado, a Vila do Acarape, atual município de Redenção, emancipou os seus escravos.

Legenda: Redenção abriga vários outros pontos que remetem ao pioneirismo abolicionista, como o Museu Senzala Negro Liberto, onde é conservada uma antiga senzala Foto: Renato Bezerra

Em reconhecimento a isso, a cidade, distante cerca de 55 quilômetros de Fortaleza, foi escolhida para receber a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) desde 2009.

Em vários outros pontos do Município também é possível remeter ao pioneirismo abolicionista, como o Museu Senzala Negro Liberto e o famoso Monumento Negra Nua, ambos localizados na entrada da cidade.

O que funciona no feriado

Através de decreto estadual em vigor até o dia 28 de março, que instituiu isolamento social rígido no Ceará, devem permanecer fechados, também no feriado, serviços e atividades considerados não essenciais.

Lojas de ruas, shoppings, bares e restaurantes não podem atender ao público de forma presencial. Escolas e universidades não terão aula.

Confira o que abre e o que fecha na Data Magna do Ceará.

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza abrirão ao público, seguindo horário disposto no decreto estadual, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu)

Farmácias

Farmácias e drogarias terão ponto facultativo, anunciou o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Bancos

Os bancos não abrirão nesta quinta, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará.

Lotéricas

As lotéricas terão ponto facultativo no Estado, conforme o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Ceará (Sindiloce). A orientação do órgão é que o empresário faça acordo com os funcionários, se optar por abrir, com base na legislação trabalhista de 2019.

Postos de gasolina

Atendimento será normal, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Transportes

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e o Metrofor devem divulgar a operação para o feriado nesta quarta-feira (24).

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e a Enel Distribuição Ceará ainda não divulgaram seus esquemas de plantão.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos disse que somente nesta quarta terá definição do funcionamento das agências no Estado.