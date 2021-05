Novo lote de vacinas, com 273,3 mil doses da AstraZeneca e da Pfizer, chega ao Ceará

Novo lote, com 273,3 mil doses de vacina contra a Covid-19, desembarcou na tarde desta segunda-feira (3), no Aeroporto de Fortaleza. Destas, 255.750 são imunizantes são da AstraZeneca/Oxford e o restante (17.550) são da Pfizer. É o primeiro carregamento deste laboratório a chegar ao Ceará.

Os imunobiológicos da Pfizer serão utilizados para iniciar a 3ª fase da vacinação no Ceará, que contemplará grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades.

Legenda: Camilo divulgou a chegada de novos lotes nas redes sociais Foto: Reprodução

Não há, todavia, previsão da chegada de mais doses da CoronaVac. A falta deste imunizante atrasou a aplicação da 2ª dose em idosos de Fortaleza e outros municípios cearenses.

Legenda: Novo lote desembarcou na tarde desta segunda-feira (3) em Fortaleza Foto: Thiara Montefusco/Governo do Ceará

Na última quinta-feira (29) e no sábado (1º), o Estado até recebeu novos lotes, totalizando 15,4 mil doses da CoronaVac. Contudo, o quantitativo é insuficiente para superar o déficit atual de mais de 40 mil pessoas que não conseguiram completar a vacinação.

Vacinação dos atrasados

Com os novos lotes, a imunização dos idosos que estão atrasados começou nesta-segunda em Fortaleza. Serão adotados critérios de maior intervalo de tempo da primeira dose e maior idade.

Apenas os idosos que tiverem os nomes confirmados por meio de lista e/ou mensagem de texto devem comparecer a um dos locais de vacinação. A lista pode ser conferida no site da Prefeitura. O grupo de idosos que não for contemplado neste momento, mesmo que o prazo anotado no cartão de vacinação já tenha expirado, deve aguardar o agendamento.