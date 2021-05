Fortaleza aplica segunda dose da CoronaVac em idosos atrasados a partir de segunda (3)

A Prefeitura de Fortaleza começa a aplicar a segunda dose da CoronaVac em idosos com atrasos na conclusão da vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (3). Como a Capital recebeu apenas 4.130 imunobiológicos da vacina chinesa neste domingo (2), serão adotados critérios de maior intervalo de tempo da primeira dose e maior idade, informou o prefeito José Sarto (PDT) por meio do Twitter.

Além disso, apenas os idosos que tiverem os nomes confirmado por meio de lista e/ou mensagem de texto devem comparecer a um dos locais de vacinação. A lista pode ser conferida no site da Prefeitura. O grupo de idosos que não for contemplado neste momento, mesmo que o prazo anotado no cartão de vacinação já tenha expirado, deve aguardar o seu agendamento.

A Capital recebeu neste domingo 4.130 doses da CoronaVac, destinadas exclusivamente à aplicação em idosos com a vacinação atrasada. Os imunizantes fazem parte das 15,4 mil doses da vacina chinesa recebidas pelo Ceará na última semana, entre quinta (29) e sábado (1º). Outros 25 municípios que solicitaram reforço emergencial ao Executivo Estadual também receberão doses da CoronaVac até terça-feira (4).

Desabastecimento

Na Capital, vários idosos que buscaram um polo de vacinação contra a Covid-19 na última quinta e sexta-feira (30) voltaram para casa sem receber a segunda dose da CoronaVac por falta do imunobiológico. Muitos, inclusive, estavam no prazo final e agora estão com a segunda dose atrasada. O desabastecimento também ocorreu em outros municípios cearenses.

O Instituto Butantan deve entregar um novo lote da vacina chinesa até quinta-feira (6) ao Ministério da Saúde, responsável por distribuir a vacina aos estados, conforme informou o colunista Lauro Jardim, do O Globo.

3ª fase de vacinação

Nesta segunda-feira (3), o Aeroporto de Fortaleza aguarda para receber lote com 273,3 mil doses da vacina contra a Covid-19, conforme anunciou o governador Camilo Santana em publicação nas redes sociais pela tarde deste domingo.

O voo, previsto para chegar às 15h35 em Fortaleza, irá trazer 255,7 mil doses da vacina AstraZeneca e outras 17,5 mil da vacina da Pfizer. Os imunobiológicos da Pfizer serão utilizados para dar início a 3ª fase da vacinação no Ceará, que vai contemplar grupo de pessoas com comorbidades.