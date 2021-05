15,4 mil doses da CoronaVac irão abastecer 26 municípios com vacinação de idosos atrasada

As 15,4 mil doses da CoronaVac que chegaram na última semana ao Estado serão enviadas para 26 municípios cearenses que solicitaram reforços extraordinários para completar a imunização contra a Covid-19 da população idosa que está com atraso, informou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) neste domingo (2).

Entre as cidades contempladas, estão Fortaleza, Horizonte, Sobral, Icapuí, Barbalha e Quixadá. A Pasta não informou a quantidade de imunizantes que será enviado a cada cidade. As 15,4 mil doses da CoronaVac foram enviadas pelo Ministério da Saúde na última semana, sendo 3,8 mil doses na quinta-feira (29) e 11,6 mil no sábado (1º).

A Capital e Horizonte já estão com doses da vacina. Já as demais cidades irão receber até terça-feira (4).

Na última quinta-feira (29), pelo menos 15 municípios, incluindo Fortaleza, não tinham imunobiológicos suficientes da CoronaVac para aplicar a segunda dose no grupo prioritário.

Na Capital, vários idosos que buscaram um polo de vacinação contra a Covid-19 na última quinta e sexta-feira (30) voltaram para casa sem receber a segunda dose da CoronaVac por falta do imunobiológico. Muitos, inclusive, estavam no prazo final e agora estão com a segunda dose atrasada.

Neste domingo, a Sesa informou que "cumpre rigorosamente a distribuição proporcional em todos os envios das doses 1 e 2 vindas do Ministério da Saúde" e salientou que a escassez da CoronaVac em alguns municípios ocorreu porque as cidades administraram parte da segunda dose como sendo a primeira.

Algumas prefeituras alegam, todavia, que a orientação de aplicar a totalidade das doses, sem reservar a segunda, partiu do Ministério da Saúde, como é o caso de Fortaleza.

O desabastecimento da CoronaVac fez com que o Ministério Público do Ceará (MPCE) notificasse pelo menos 18 municípios a elaborarem um plano de execução que busque garantir a aplicação da segunda dose no grupo de pessoas que recebeu apenas a primeira dose do imunizante.

Além disso, o Estado segue aplicando doses da Astrazeneca nos grupos prioritários e deve iniciar na próxima semana a imunização de pessoas com comorbidades incluídas na fase 3 de vacinação. Para esta fase, serão destinadas os imunogiológicos da Pfizer, que deve chegar ao Ceará na segunda-feira (3).

Lista dos 26 municípios que vão receber doses da CoronaVac

Sobral

Reriutaba

Icapuí

Barbalha

Irauçuba

Farias Brito

Moraújo

Quixadá

Missão Velha

Lavras

Itatira

Fortaleza

Icó

Horizonte

Piquet Carneiro

Assaré

Várzea Alegre

Cedro

Orós

Jucás

Cariús

Itapiúna

Abaiara

Quiterianópolis

Groaíras

Paraipaba