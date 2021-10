Motorista perde controle da direção de ônibus e colide com poste em Fortaleza

O motorista de um ônibus, que fazia a linha 384 - Parque Santana, perdeu o controle da direção e colidiu com um poste no início da tarde desta segunda-feira (25), na Rua Carlos Magno, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Quatro passageiros ficaram feridos.

Dentre os feridos, está uma idosa identificada como Isadora Lima de Carvalho, de 77 anos. Ela foi levada a um hospital próximo ao local da ocorrência, contudo não há informações sobre qual seria essa unidade e o quadro de saúde da mulher. Os demais passageiros sofreram lesões leves.

VEJA VÍDEO APÓS A COLISÃO:

Problema mecânico

Conforme o condutor, ele trafegava normalmente pela via quando precisou fazer uma manobra, mas a direção do veículo travou. Devido ao problema mecânico, ele acabou perdendo a direção do coletivo, que colidiu com o poste.

Com o forte impacto, o poste ficou avariado e deverá ser substituído pela Enel Distribuição Ceará, segundo informou um funcionário da companhia de energia elétrica.

Como há risco de desabamento do poste, a área foi isolada e a energia do quarteirão onde o incidente aconteceu foi desligada.

O ônibus será retirado do local ao longo da tarde desta segunda para ser periciado.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Enel informou que técnicos da companhia já estão no local para "substituir o poste e normalizar o fornecimento de energia o quanto antes".

A empresa confirmou que a energia da região foi desligada, visando "garantir a segurança da população e da equipe técnica".