Professora morre após colisão na BR-116, em Fortaleza

Uma professora de 27 anos morreu após a moto em que estava ser atingida por um caminhão, na manhã desta segunda-feira (18), no quilômetro 1 da BR-116, em Fortaleza. Anislane Ferreira de Souza Frazão Venâncio estava com o esposo, que sofreu ferimentos leves.

O acidente aconteceu no sentido interior-capital, na descida do viaduto do bairro São João do Tauape. O marido da vítima disse que estava indo deixá-la no trabalho, quando o caminhão colidiu na traseira de sua motocicleta.

Ele disse, ainda, que o condutor do caminhão, que saiu ileso, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e realizou a orientação de trânsito até remoção da vítima pela Perícia Forense e a retirada dos veículos envolvidos. O trânsito no local ficou congestionado, mas a pista foi liberada por volta das 9h15.

Conforme a PRF, o caminhão foi retido em função da ausência de recolhimento do licenciamento e do seguro obrigatório.