Armas e coletes balísticos são recuperados após invasão de escolas em Caucaia

Cinco armas de fogo e dois coletes balísticos foram recuperados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) neste domingo (17) em Caucaia, um dia após a invasão de cinco escolas indígenas nos bairros Capuan e Genipabu, de onde os pertences de vigilantes foram roubados.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática e do serviço de inteligência do 12º Batalhão, enquanto o material foi encontrado em um imóvel no Distrito de Catuana.

Após a apreensão, os cinco revólveres e os coletes foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que continua conduzindo as investigações.

Escolas invadidas

Segundo as informações oficiais, as armas roubadas pelos criminosos estavam trancadas nos armários das escolas invadidas. Informações de áudios que circulam nas redes sociais dão conta de que alguns dos suspeitos chegaram a fazer ameaças de mortes aos vigias.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados, e as diligências para encontrar os responsáveis devem continuar. Em nota, a SSPDS frisou que a população pode contribuir com informações anônimas que auxiliem nos trabalhos policiais.

Denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

