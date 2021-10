Filho é preso após mãe desconfiar de furto e chamar a Polícia

Uma mãe acionou a Polícia Militar ao desconfiar que o filho de 19 anos furtou um botijão de gás de cozinha no município de Barro, no Sul do Ceará, nesse domingo (17). Após diligências, os agentes confirmaram que o item havia sido levado de uma escola. José Wesley de Sousa foi preso em flagrante.

Segundo informações da PM, a mulher chamou o destacamento militar através do 190 informando que o filho estava em posse de um botijão de gás. Na ligação, ela disse que desconhecia a origem do item e acreditava ter sido fruto de um furto.

A guarnição do Cabo Linhares e dos soldados Junior e Davi atenderam ao chamado e iniciaram as buscas pelo suspeito. Wesley foi encontrado em um sítio, onde funciona um posto de reciclagem, tentando vender o produto.

Aos policiais, ele admitiu que furtou o item ao entrar no Colégio Soledade André pela quadra e arrombar a porta da cantina.

Wesley foi conduzido pela PM à delegacia de Brejo Santo, onde está preso e autuado no artigo 155 do Código Penal Brasileiro (CPB) por furto.