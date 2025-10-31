Diário do Nordeste
Imagem mostra veículo que se envolveu em acidente na BR-116, em Barro

Ceará

Ex-prefeito de Milagres e ex-vice prefeito de Barro se envolvem em acidente na BR-116

Helosman Sampaio dirigia picape que colidiu com moto conduzida por Geraldo Vandré

Redação 04 de Junho de 2025
O município de Barro passa a contar com uma delegacia após aprovação de projeto na Alece

PontoPoder

Alece aprova criação da Delegacia Municipal de Barro, na região do Cariri

Proposição do Executivo estadual também estabelece cargos de delegado e chefe de seção para atuação da Polícia Civil no município

Marcos Moreira 22 de Maio de 2025
Carreta e van após acidente que matou três cearenses na BR-251

Ceará

Polícia diz que carreta envolvida em acidente que matou três cearenses na BR-251 invadiu a contramão

A OPR Logística, transportadora responsável pela carreta, por meio de nota, lamentou o acidente

Redação 14 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Barro?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Barro?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Provas

Papo Carreira

Concurso da prefeitura de Barro oferta 123 vagas e salários de até R$ 7,9 mil; veja detalhes

Inscrições podem ser feitas até dia 18 de março

Redação 15 de Março de 2024
Montagem de fotos mostra acidente de ônibus

Ceará

Acidente de ônibus que matou 42 pessoas em Barro, no CE, completa 20 anos nesta quarta (21)

O veículo, com destino a Salvador, na Bahia, saiu da pista, escorregou em um barranco e caiu no açude Cipó

Luana Severo 21 de Fevereiro de 2024
Urna

PontoPoder

Divórcio nas prefeituras: prefeitos e vices rompidos preparam candidaturas opostas no Ceará em 2024

No primeiro mês de 2024, o acirramento entre gestores ganhou mais fôlego, adiantando uma dinâmica que deve se intensificar a partir do período de campanha

Ingrid Campos 22 de Janeiro de 2024
Agressão contra mulher foi registrada por populares em Aurora

Segurança

Governador do Ceará afasta delegado de cargo após filmagem de agressão contra mulher no Cariri

Um processo disciplinar foi aberto pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD)

Redação 11 de Novembro de 2023
Prefeitos interinos

PontoPoder

Afastamento, renúncia e morte: 17 prefeituras no Ceará tiveram troca de prefeitos eleitos pós-2020

Cerca de 600 mil pessoas são impactadas pela alternância de poder nos municípios

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
