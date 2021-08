Esmaltec promove seminários sobre uso do capacete Elmo em pacientes com Covid-19

A Esmaltec, empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ), realiza, neste mês, três seminários on-line gratuitos sobre o uso prático do capacete Elmo, utilizado em pacientes com insuficiência respiratória secundária à Covid-19. Os encontros virtuais, em parceria com a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Assobrafir), ocorrerão às terças-feiras, nos dias 17, 24 e 31 de agosto.

Entre os temas abordados, estão o processo de desenvolvimento do projeto em laboratório e as primeiras aplicações com o estudo clínico que subsidiou a aprovação do dispositivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a comercialização em larga escala para o território nacional.

Além disso, haverá discussão sobre a experiência com o Elmo em hospitais da rede pública estadual, assim como os resultados das aplicações de mais de mil Elmos em pacientes com o coronavírus em um único hospital.

Os momentão serão ministrados e moderados pelas fisioterapeutas Betina Santos, Gabriela Carvalho, Débora Arnaud e Socorro Quintino. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas por meio deste link. As vagas são limitadas.

Elmo

Dentro da força tarefa multidisciplinar liderada pelo Governo do Estado do Ceará, a Esmaltec participou do desenvolvimento do capacete Elmo e segue nas pesquisas de aperfeiçoamento.

De dezembro de 2020 para cá, já foram fabricados mais de 11 mil equipamentos, enviados para 23 estados brasileiros e o Distrito Federal (DF). Desse total, mais de 50% deles estão concentrados no Ceará.

Serviço

Seminário 1: Elmo - Do laboratório à prática

Data: 17/8

Horário: 19h

Palestrante: Betina Santos Tomaz

Moderadora: Gabriela Carvalho

Seminário 2: Experiência com ELMOcpap em hospital da rede pública do Ceará referência para Covid-19

Data: 24/8

Horário: 19h

Palestrante: Socorro Quintino

Moderadora: Débora Arnaud

Seminário 3: Desafios e conquistas: Experiência de mais de 1.000 Elmos aplicados em pacientes com Covid-19 em um único hospital

Data: 31/8

Horário: 19h

Palestrante: Débora Arnaud

Moderadora: Betina Santos