Com 67 mil infecções, 7% dos casos de Covid-19 no Ceará são registrados em pessoas de 10 a 19 anos

Apesar de os adolescentes não se enquadrarem no grupo de risco da Covid-19, o Ceará contabilizou 67.883 infecções confirmadas da doença entre a faixa etária de 10 a 19 anos, o equivalente a 7,30% do total de casos na região até esta terça-feira (24). Em Fortaleza, 12.863 contaminações atingiram o grupo, um percentual de 5,03% do todo. Os dados são do IntegraSUS, portal da transparência da Secretaria da Saúde (Sesa).

Neste contexto, o receio de contrair o vírus esteve presente nos pensamentos de Ana Lídia Cavalcante, de 17 anos, durante toda a pandemia. Na casa onde mora com a família, a adolescente foi a única que não se contaminou até então.

“A minha mãe é da área da saúde e foi vacinada bem no comecinho, mas antes disso ela pegou a Covid-19. Não foram sintomas muito fortes, mas dá aquele medo. Como meu pai é de risco, ela ficou isolada e a gente tomou todos os cuidados necessários, [mas] depois minha irmã e meu pai também pegaram”, continua.

Ana Lídia comenta ainda que, atualmente, todos os seus parentes próximos foram vacinados com pelo menos uma dose dos imunizantes contra o coronavírus. A adolescente relata que está sendo uma alegre surpresa ver inúmeras pessoas novas adquirindo a proteção vacinal.

Ana Lídia Cavalcante Eu tenho muitos amigos que já tem 18 anos se vacinando e é uma felicidade inexplicável, porque parecia uma realidade muito distante. Então tá sendo algo muito bom, a ansiedade tá a mil, toda hora eu olho o site pra ver se saiu a data”

Ana Júlia Falcão, de 13 anos, também é uma das adolescentes que aguarda a vacinação no Estado. A estudante explica que, desde que o seu irmão a cadastrou no Saúde Digital, tem esperado ansiosamente pelo momento, principalmente pelo desejo de voltar às aulas presenciais com segurança.

Ana Júlia Falcão “Eu achava que ia demorar mais a vacina, porém foi bem mais rápido do que eu imaginava. Todos da minha família tão imunizados e eu to bem ansiosa pra receber, até porque eu quero voltar logo pra escola e ver meus amigos, sabe?”

Proximidade da vacinação

O grupo de 12 a 17 anos vai iniciar o processo de vacinação contra o coronavírus nesta quinta-feira (26) em Fortaleza e até o fim da semana em diversos municípios cearenses. De acordo com a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida, “é importante que os pais cadastrem essas crianças para que elas possam receber a vacina o mais breve possível”.

A gestora afirmou ainda que as pessoas gestantes, puérperas e com comorbidades presentes na faixa etária terão prioridade. No entanto, elas não possuirão um agendamento específico, mas irão usufruir de preferência nas filas dos locais de vacinação.

O início da imunização dessa faixa etária na Capital foi divulgado pelo prefeito José Sarto (PDT), por meio de redes sociais. “Cerca de 100 jovens que sinalizaram a condição serão atendidos em domicílio pelas equipes de saúde”, esclarece.

Agendados a partir de sábado

Já no sábado (28), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começará a atender este público via agendamento. Segundo Sarto, a população deve ficar atenta às listas no site da Prefeitura, no Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

José Sarto Prefeito de Fortaleza Desde o início da gestão, a vacinação tem sido minha maior prioridade. Estamos inteiramente focados em garantir o avanço célere da imunização na Capital e amanhã Fortaleza dará mais um importante passo na luta contra a Covid-19”

Atualmente, apenas o imunizante da Pfizer/BioNTech foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso a partir de 12 anos no Brasil. O órgão negou a ampliação do uso emergencial da vacina CoronaVac dos três aos 17 anos de idade, no último dia 18, devido à falta de estudos suficientes sobre a aplicação na faixa etária.

Baixo número de cadastrados

Até esta quarta-feira (25), o Ceará dispõe de 453.181 adolescentes entre 12 a 17 anos cadastrados no Saúde Digital. Destes, 414 mil confirmaram a inscrição no e-mail (91,4%), uma etapa necessária para acessar os imunizantes. Os dados do IntegraSUS mostram ainda que 5.072 pessoas do grupo têm comorbidades e 1.688 são gestantes ou puérperas.

Neste cenário, o índice de cadastrados da faixa etária no Estado ainda é inferior a 50%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará possui 1.049.462 pessoas entre 12 a 17 anos. Destas, 56,82% não estão registradas na Campanha de Vacinação.

Já em Fortaleza, foram realizados 147.455 registros no Saúde Digital na faixa etária, com 134.205 confirmações via e-mail (91%), onde 2.155 pessoas possuem comorbidades e 457 são gestantes ou puérperas.

Passo a passo para cadastramento no Saúde Digital

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e qual a sua profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro, confirme-o por e-mail e aguarde seu agendamento