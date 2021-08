Vacinação de adolescentes contra a Covid-19 no Ceará começa até o fim desta semana, diz Sesa

A vacinação de pessoas de 12 a 17 anos contra a Covid-19 no Ceará deve começar, em alguns municípios, até o fim desta semana. A expectativa é da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), que reforça a importância do cadastro para o agendamento.

A secretária-executiva da Saúde, Magda Almeida, cita que a data é estimada porque o Ceará se encaminha para o encerramento da vacinação dos adultos agendados.

O agendamento da vacinação é responsabilidade dos municípios. Em Fortaleza, o planejamento da vacinação deste público começa nesta semana, segundo a secretária-adjunta da Saúde municipal, Aline Gouveia, informou em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Cadastro e vacinação

O cadastro para a vacinação é feito no site Saúde Digital. Conforme a Sesa, até a última sexta-feira (20), apenas 386.377 mil pessoas deste perfil realizaram o cadastro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará tem 1.049.462 jovens nesta faixa etária.

"Assim como com os adultos, as crianças e os adolescentes com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes têm prioridade. Isso não significa que terão agendamento específico, mas têm prioridade na alocação da fila", destacou a secretária-executiva.

No País, o imunizante da Pfizer é o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a vacinação de pessoas de 12 a 17 anos.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site da Prefeitura. Os nomes são divulgados diariamente.