Chega ao Ceará o maior lote de vacinas contra a Covid-19, com 371 mil doses

Desembarcaram no fim da tarde desta quinta-feira (1º), no Aeroporto de Fortaleza, 371.750 doses de vacina contra a Covid-19. Este é maior lote entregue ao Ceará desde o início do cronograma de imunização.

O lote contém 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca.

Com o novo carregamento, o 12º enviado pelo Ministério da Saúde, o Ceará contabiliza, ao todo, 1.704.900 doses do imunizante, que é repassado 184 municípios pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Conforme o governador Camilo Santana, as novas doses serão encaminhadas ainda nesta quinta para todos os municípios.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

O Estado havia recebido o 11º volume com 158,1 mil doses na última sexta-feira (26), sendo 124,4 mil de CoronaVac e 33,7 mil de AstraZeneca.

Nesta semana, foi atingida a marca de mais de 1 milhão de doses aplicadas. Até essa quarta-feira (31), o Ceará aplicou 1.041.224 doses do imunizante, sendo 817.598 para primeira dose e 223.626 para a segunda.

LOTES QUE JÁ CHEGARAM AO ESTADO:

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - Coronavac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - Sinovac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - Sinovac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - Sinovac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - Sinovac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - Sinovac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - Sinovac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - Sinovac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - Sinovac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca