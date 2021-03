Idosos a partir de 65 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Fortaleza

Fortaleza avança na execução do plano de imunização contra a Covid-19 com o início da vacinação de idosos entre 65 e 67 anos contra a Covid-19 nesta quinta-feira (1º). Em paralelo, seguem sendo vacinados os idosos já agendados entre 68 e 74 anos.

Nesta quinta, mais de 32 mil idosos estão agendados para receber a vacina na Capital.

>> Veja lista de agendados para vacinação nesta quinta (1º)

Tanto na quinta quanto na sexta-feira (2), 58 postos de saúde e três policlínicas, além de quatro centros de vacinação (shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza, Arena Castelão e Centro de Eventos), funcionarão para imunizar esse grupo prioritário.

Os idosos cadastrados no sistema Saúde Digital e agendados pelo Município devem receber mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações do agendamento.

Para evitar que haja aglomeração nos postos de vacinação, a Prefeitura reforça que os idosos compareçam aos seus locais no horário agendado, com apenas um acompanhante. Todos devem manter distanciamento e usar máscara.