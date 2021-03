Vacinação contra Covid em Fortaleza ocorre em 58 postos de saúde na quinta (1°) e sexta-feira (2)

A vacinação de idosos contra Covid-19 em Fortaleza ocorre em 58 postos de saúde e três policlínicas, além dos quatro drive-thrus, nesta quinta (1°) e sexta-feira (2).

Incluídos na segunda fase de imunização, os idosos devem realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital e terão vacinação agendada.

Os agendados receberão mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações de local e horário. As listas com os nomes serão publicadas no site da Prefeitura.

Além dos 58 postos de das policlínicas, haverá vacinação nos drive-thrus do Centro de Eventos, Arena Castelão e shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Para evitar transtornos e aglomerações, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ressalta que os idosos compareçam ao seu local se vacinação somente no horário marcado. Alguns locais de vacinação registraram filas e aglomerações no último fim de semana.

Os postos de saúde que realizam vacinação não terão atendimento ao público, para evitar que os idosos sejam contaminados com a doença.

2º fase

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 acontece de forma gradual e escalonada, desde 22 de março. A etapa iniciada pelos idosos de 74 anos e, atualmente, estão sendo vacinados os idosos a partir de 68 anos.

Até esta terça-feira (30), 254.063 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante na Capital. E 101.047 pessoas já receberam as duas doses.

Mais de 67 mil contemplados

Entre 22 e 29 de março, na segunda fase, Fortaleza aplicou 67.042 doses nos idosos pertencentes à segunda fase da vacinação contra a Covid-19. A prefeitura de Fortaleza começou a utilizar postos de saúde para vacinação no feriado da última quinta-feira (25) e no fim de semana.

Segundo a SMS, somando os últimos dias 27 e 28 de março, 33.293 idosos receberam o imunobiológico. Nos dias citados, o Município atingiu recorde diário de imunização.

Documentos necessários

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose serão disponibilizadas no próprio cartão de vacinação.

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades para realizar do cadastro, a Prefeitura de Fortaleza informa que faz a busca ativa destas pessoas, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o passo a passo.