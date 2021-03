Vacinação de idosos contra a Covid em Fortaleza é realizada em 43 postos de saúde nesta quinta (25)

A vacinação de idosos contra Covid-19 em Fortaleza será realizada em postos de saúde nesta quinta-feira (25), no sábado (27) e no domingo (28). A campanha também segue nos oito pontos de vacinação que já recebem idosos para imunização. Serão abertos 43 postos, exclusivos para a campanha de imunização, sem atendimento médico. Veja a lisa de unidades no fim da matéria.

Os idosos cadastrados na plataforma Saúde Digital terão vacinação agendada nas unidades. A lista com os nomes dos idosos de cada posto será divulgada pela Prefeitura, que também mandará mensagem pelo WhatsApp e por e-mail.

Cada posto de saúde deve imunizar 400 idosos. A vacinação ocorrerá de 8h às 17h, com 50 idosos por bloco de hora. Só será permitida a entrada do idoso agendado e de um acompanhante, no horário determinado.

Segundo Erlemus Soares, coordenador da Rede de Atenção Primária, a meta é imunizar mais 15 mil idosos entre 60 e 74 anos com a primeira dose, nesta quinta-feira (25).

A Secretária da Saúde, Ana Estela Leite, afirmou que outras ações semelhantes serão feitas no sábado (27) e no domingo (28). O objetivo é utilizar praticamente todo o estoque de vacinas disponível para uso até domingo (28), segundo Ana Estela.

"É importante que nesses postos, nós não teremos nenhum outro atendimento que não seja vacinação, exatamente para não levar idoso para local que está havendo atendimento de síndrome gripal", afirmou Ana Estela.

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada na segunda-feira (22), está ocorrendo de forma gradual, e começou pelos idosos de 74 anos. Nesta quinta-feira (25), a imunização deve avançar para a faixa-etária de 72 anos, com a vacinação de idosos de 74 e 73 anos em paralelo.

Campanha de vacinação

Segundo a SMS, a estratégia de vacinação na Capital está sendo readequada após a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) de domingo (21), que suspendeu a vacinação de profissionais da saúde fora da linha de frente contra a Covid-19.

A exigência é que o Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) priorizem idosos, acima de 60 anos, no Plano de Imunização.

Até esta terça-feira (23), 180.833 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante em Fortaleza, sendo 99.849 idosos e 80.750 trabalhadores da saúde. E 93.462 pessoas já receberam as duas doses necessárias.

"É importante que quem recebeu a primeira dose da vacina fique tranquilo, porque a segunda dose está garantida", ressaltou a secretária Ana Estela.

A campanha está sendo realizada em oito pontos: drive-thrus da Arena Castelão, do Centro de Eventos e dos shoppings RioMar e salas de vacinação dos Cucas da Barra do Ceará, do José Walter, do Mondubim e do Jangurussu.

Esses pontos também estarão abertos na quinta-feira (25), no sábado (27) e no domingo (28).

Documentos necessários

Cartão de vacinação entregue na primeira dose

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose estão disponíveis no próprio cartão de vacinação.

Como e onde se cadastrar

Para esta segunda fase, o cadastro deve ser realizado na Saúde Digital, que está disponível para a população desde o início do mês de março. Depois, Prefeitura de Fortaleza realizará o agendamento para a aplicação da vacina.

Próximo à data da vacinação, a confirmação do agendamento será enviada, via e-mail e WhatsApp, com as orientações sobre data, horário e local onde o idoso deve comparecer.

Além disso, diariamente é disponibilizada a lista nominal dos idosos que serão vacinados no site da Prefeitura de Fortaleza.

Postos de saúde onde ocorrerá vacinação contra Covid-19:

Regional de Saúde I

Francisco Domingos

Guiomar Arruda

Maria Aparecida

Paulo de Melo

Virgílio Távora



Regional de Saúde II

Flávio Marcílio

Frei Tito

Irmã Hercília

Rigoberto Romero

Sandra Maria Faustino



Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães

César Cals de Oliveira

Eliézer Studart

Ivana Paes

Licínio Nunes

Waldemar Alcântara



Regional de Saúde IV

Antônio Ciríaco

Gothardo Peixoto

Luis Albuquerque

Oliveira Pombo

Roberto Bruno



Regional de Saúde V

Abner Cavalcante Brasil

Argeu Hebster

Guarany Mont’Alverne

José Galba de Araújo

Jurandir Picanço

Maciel de Brito

Pedro Celestino

Pontes Neto

Regina Maria Severino

Zélia Correia



Regional de Saúde VI

Acrísio Eufrasino de Pinho

Alarico Leite

Anísio Teixeira

Edmar Fujita

Evandro Ayres de Moura

Maria de Lourdes

Marcos Aurélio Rabelo

Melo Jaborandi

Monteiro de Moraes

Osmar Viana

Otoni Cardoso

Waldo Pessoa