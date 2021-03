Veja lista de idosos que serão vacinados contra a Covid-19 nesta quarta-feira (24) em Fortaleza

A Arena Castelão, o Centro de Eventos, os shoppings RioMar e os Cucas da Barra do Ceará, do José Walter, do Mondubim e do Jangurussu recebem, nesta quarta-feira (24), idosos que tomarão a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os Cucas terão salas de acolhimento, e os demais citados funcionarão em formato drive-thru, das 9h às 17h.

Os idosos pertencentes ao grupo prioritário 2 devem ter feito cadastro na plataforma Saúde Digital. Já as listas dos agendados são divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada na segunda-feira (22), está ocorrendo de forma gradual, e começou pelos idosos de 74 anos. A imunização dessa faixa etária segue sendo feita em paralelo aos de 73 anos, informou a gestão municipal.

O cronograma de imunização está sendo executado na Capital cearense de forma escalonada e em ordem decrescente. A expectativa do Executivo municipal é atender cerca de 4 mil idosos por dia, até domingo (28). A próxima faixa etária que será incluída será a dos idosos de 72 anos.

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS

Cartão de vacinação entregue na primeira dose

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose estão disponíveis no próprio cartão de vacinação.

COMO E ONDE SE CADASTRAR

Para esta segunda fase, o cadastro deve ser realizado na Saúde Digital, que está disponível para a população desde o início do mês de março. Depois, Prefeitura de Fortaleza realizará o agendamento para a aplicação da vacina.

Próximo à data da vacinação, a confirmação do agendamento será enviada, via e-mail e WhatsApp, com as orientações sobre data, horário e local onde o idoso deve comparecer.

Além disso, diariamente é disponibilizada a lista nominal dos idosos que serão vacinados no site da Prefeitura de Fortaleza.

FALTOSOS

As pessoas a partir de 75 anos que não puderam comparecer no dia que estavam agendadas para receber a primeira ou a segunda da dose, podem se dirigir a qualquer um dos pontos de vacinação, portando o comprovante de agendamento, para receber o imunizante.