Mais 158.100 vacinas contra a Covid-19 são entregues ao Ceará

As 158.100 vacinas pertencentes ao 11º lote garantido ao Ceará desembarcaram no Aeroporto de Fortaleza na manhã desta sexta-feira (26). O novo carregamento é composto por 124.400 doses de CoronaVac/Instituto Butantan e outras 33.700 de AstraZeneca/Oxford.

Segundo o governador Camilo Santana, o envio para os 184 municípios será feito imediatamente.

"Daqui a pouco as vacinas já serão distribuídas pelas equipes de logística do Governo do Estado para dar continuidade ao processo de imunização em todo o Ceará", anunciou o gestor.

Lotes anteriores

O primeiro envio ao Estado ocorreu no dia 18 de janeiro, com 229,2 mil doses de CoronaVac. No dia 23 de janeiro, foram 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca. Dois dias depois, mais 33,2 mil imunizantes da CoronaVac.

Já no dia 6 de fevereiro, 115 mil doses de CoronaVac foram entregues. O quinto e o sexto lotes, com 80,5 mil doses de Oxford/AstraZeneca e 49,2 mil de CoronaVac, respectivamente, chegaram no dia 24, em voos separados.

O sétimo carregamento de vacinas veio no último dia 3 de março, quando o Ceará recebeu 115.600 doses de CoronaVac. O oitavo volume desembarcou no dia 10 de março com 109.800 doses de CoronaVac.

O nono lote foi entregue no dia 17 de março com 187.400 doses de vacina. Três dias depois, décimo carregamento chegou com 182.850 doses.