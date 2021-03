Nono lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao Ceará com 187 mil doses

O carregamento com 187.400 doses da CoronaVac desembarcou, nesta quarta-feira (17), em um voo comercial no Aeroporto de Fortaleza. Esse é o nono lote de vacinas contra a Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde ao Ceará, totalizando, agora, 992.400 unidades de imunizantes contra o novo coronavírus.

O governador Camilo Santana afirmou, nesta quarta, que parte das vacinas serão distribuídas entre Fortaleza e Interior para "para agilizarmos o processo de imunização em todo o Ceará".

O gestor disse que, "diante da lentidão na produção e distribuição de vacinas aos estados" pelo Plano Nacional de Imunização, o Governo do Estado tem buscado alternativas para acelerar o processo de vacinação dos cearenses. Camilo ainda lembrou que, nesta terça-feira (16), sancionou a "lei que permite ao Estado adquirir 5,87 milhões de doses da vacina Sputnik".

Foto: Reprodução

O último volume de vacinas entregue ao Estado chegou no dia 10 de março com 109.800 doses da CoronaVac/Instituto Butantan.

Lotes anteriores

O primeiro envio ao Estado ocorreu no dia 18 de janeiro, com 229,2 mil doses de CoronaVac. No dia 23 de janeiro, foram 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca. Dois dias depois, mais 33,2 mil imunizantes da CoronaVac.

Já no dia 6 de fevereiro, 115 mil doses de CoronaVac foram entregues. O quinto e o sexto lotes, com 80,5 mil doses de Oxford/AstraZeneca e 49,2 mil de CoronaVac, respectivamente, chegaram no dia 24, em voos separados.

O sétimo carregamento de vacinas veio no último dia 3 de março, quando o Ceará recebeu 115.600 doses de CoronaVac.

Avanço da imunização no Estado

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19