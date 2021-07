Ceará recebe lote com mais de 316 mil vacinas contra Covid-19 neste sábado (31)

O Ceará recebeu, no início da tarde deste sábado (31), lote com mais 316.360 doses de vacinas contra a Covid-19. A chegada da carga foi anunciada governador do Ceará, Camilo Santana (PT), por meio do Twitter.

A quantidade, segundo o gestor estadual, foi menor que a prevista inicialmente pelo Ministério da Saúde (MS) — originalmente, a remessa teria 3,6 mil doses a mais. Segundo Camilo, a quantidade será compensada nos próximos envios de imunizantes.

O lote é composto por 143,2 mil imunizantes da Pfizer e 173.160 da CoronaVac.

Ainda conforme o petista, as vacinas recém-chegadas serão utilizadas para aplicações de primeira e segunda doses (D1 e D2), o que permitirá o avanço no processo vacinal da população do Estado.

"É importante que todos fiquem atentos ao cadastro e às listas de agendamento nos municípios. Só com a vacinação em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia", finalizou o governador.

Legenda: Imunizantes devem ser utilizados na retomada da vacinação com a primeira dose na Capital Foto: divulgação

Vacinação no Ceará

Em território cearense, foram aplicadas, até essa quinta-feira (29), 5.436.967 doses de vacina contra o coronavírus. Até a última terça (27), mais de 6,5 milhões de doses foram recebidas pelo Estado.

Dessas, 3.829.128 foram dirigidas para primeira aplicação, enquanto 1.460.238 foram ministradas como dose de reforço.

Em relação à vacina da Janssen, que requer uma única dose, o Ceará fez 147.601 aplicações.