Fortaleza não terá aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid neste fim de semana

A Prefeitura de Fortaleza informou, na manhã desta sexta-feira (30), que não haverá agendamentos para primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste fim de semana (31 e 1º). Nessas datas, apenas pessoas que devem receber a segunda dose do imunizante estão listadas.

> Veja lista de agendados para receber a 2ª dose no sábado (31)

> Veja lista de agendados para receber a 2ª dose no domingo (1º)

O representante da SMS alertou que pessoas à espera da segunda dose dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca confiram se seus nomes estão nas listas divulgadas. A vacinação ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, no Shopping Iguatemi, nos dois shoppings da rede RioMar e no Sesi Parangaba.

De acordo com Erlemus Soares, 100% das doses recebidas nessa quinta foram dirigidas para a vacinação nesta sexta, totalizando mais de 25 mil agendamentos.

No fim de semana, o Estado receberá um novo lote de imunizantes contra a Covid-19. Estão previstas, ao todo, 319.960 novas doses, ainda sem dia e horário confirmados, segundo comunicou o governador Camilo Santana nesta sexta.

Repescagem para D2 e data-limite

Caso a população tenha perdido o agendamento da segunda dose ou tenha a data-limite do cartão de vacinação assinalada para as datas do fim de semana, o coordenador da SMS indica que busque um dos locais de vacinação. A imunização no período ocorrerá da seguinte forma:

Centro de Eventos : aplicação de segunda dose com vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer;

: aplicação de segunda dose com vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer; Sesi Parangaba e Shopping RioMar Kennedy : uso de AstraZeneca para segunda dose e de CoronaVac para repescagem;

: uso de AstraZeneca para segunda dose e de CoronaVac para repescagem; Shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza: imunizante Pfizer será direcionado para segunda dose, e o da AstraZeneca, para repescagem.

Erlemus Soares advertiu que não haverá repescagens para primeira dose neste fim de semana. "Não adianta procurar, pois só estaremos fazendo dose dois nesses locais", avisou.

Ele pontua que o serviço de WhatsApp com avisos sobre a vacinação continua suspenso, recomendando que a população procure se informar sobre as listagens pela plataforma Coronavírus Fortaleza, gerenciada pela Prefeitura.

Balanço da vacinação

A Capital já imunizou 1.424.879 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, das quais 504.840 já obtiveram a dose de reforço. Outras 26.546 receberam a vacina da Janssen, aplicada em dose única.