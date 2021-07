3,1 mil doses da Janssen restantes em Fortaleza serão aplicadas em população vulnerável, diz SMS

Com o anúncio da Prefeitura de Fortaleza, na quarta-feira (28), de que, devido à falta de vacinas contra a Covid, nesta quinta-feira (29) haveria apenas aplicação da 2ª dose, sem agendamentos para 1ª, inúmeras pessoas começaram a questionar nas redes sociais qual uso foi dado as doses únicas do imunizante da Janssen, entregues no início do mês. Nesta quinta-feira, a Capital já recebeu mais vacinas e informou novos agendamentos.

Questionada pelo Diário do Nordeste, nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza, disse, em nota, que a Capital recebeu 29.870 doses da vacina da fabricante Johnson & Johnson. E, a Prefeitura já aplicou 26.546.

Outras 216 doses, informa a SMS, foram usadas na ação do Cadastro Solidário do Ministério Público Estadual (MPCE). As 3,1 mil doses restantes estão resguardadas para serem aplicadas nos moradores em situação de vulnerabilidade.

Recebem a vacina da Janssen, segundo a SMS:

População em situação de rua;

Idosos acamados;

Pessoas com restrição de liberdade e;

Adolecentes cumprindo medidas socioeducativas.

Ação do Cadastro Solidário

Nas redes sociais muitas pessoas problematizam o que teria sido feito com essas doses que “sobraram”. Postagens em perfis privados e também comentários no perfil oficial da Prefeitura foram feitas indagando sobre o destino das doses únicas.

A SMS explicou também que outras 216 doses da Janssen foram utilizadas no Cadastro Solidário do MPCE, pois, conforme a pasta, do quantitativo enviado pelo Governo houve a destinação de 8 mil doses no Ceará para esta ação.

A iniciativa, idealizada e realizada pelo MPCE, tenta cadastrar o maior número de pessoas que não possuem acesso a meios digitais, como a população em situação de rua, para se registrar no Saúde Digital, o que é um pré-requisito para receber a vacina contra o novo coronavírus.

15 dias É o tempo decorrido após a aplicação da vacina da Janssen para que o corpo humano produza uma resposta imune adequada

Em Fortaleza, segundo informações do MPCE, nessa ação foram cadastrados moradores dos bairros Barra do Ceará, Jacarecanga, Paupina, Granja Lisboa, Bom Jardim, Pedras, Siqueira e José Walter.

A Campanha de cadastramento foi incrementada e até o dia 28 de julho, diz o MPCE, em nota no site, em Fortaleza, “a iniciativa permitiu a vacinação de adultos a partir de 50 anos, resultando em 600 pessoas cadastradas e 196 vacinadas”.

Na Capital, os imunizantes da Janssen só chegaram no segundo lote entregue ao Estado em julho. O primeiro lote, foi distribuído em junho para 183 municípios cearenses, exceto Fortaleza e Guaramiranga, primeira cidade a completar a vacinação de primeira dose de toda a população cadastrada acima de 18 anos.