Veja a lista de agendados para a vacinação contra a Covid-19 deste sábado (31)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou a lista de agendados para a vacinação contra a Covid-19 deste sábado (31). Neste fim de semana, haverá aplicação somente da segunda dose, de forma agendada, e para quem faltou à convocação da dose de reforço ou chegou à data limite descrita no cartão de vacinação.

De acordo com a pasta, não serão atendidos os casos em que é possível receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 sem agendamento prévio, que se enquadram em um dos seguintes critérios:

Fortalezenses a partir de 45 anos cadastrados no Saúde Digital ou pessoas que perderam a data da vacina porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe.

Segundo a Prefeitura, Fortaleza pretende vacinar contra a Covid-19 cerca de 20 mil pessoas neste fim de semana. Assim como no sábado (31), não serão recebidas pessoas sem agendamento prévio no domingo (1º). Haverá aplicação somente da segunda dose.

Programação de atendimento de sábado (31):

Centro de Eventos: atendimento por agendamento e acolhimento dos que perderam sua convocação da dose de reforço ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, das marcas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

Sesi Parangaba e Shopping RioMar Kennedy: atendimento por agendamento e acolhimento dos que perderam sua convocação da dose de reforço ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, das marcas AstraZeneca e CoronaVac.

Shoppings Iguatemi e RioMar Papicu: atendimento por agendamento e acolhimento dos que perderam sua convocação da dose de reforço ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, das marcas AstraZeneca e Pfizer.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

