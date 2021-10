Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta quarta-feira (20/10)

A quarta-feira (19) de futebol será de bola rolando na Copa do Brasil, além da Série A e B do Campeonato Brasileiro e da Pré-Copa do Nordeste e da Copa Verde. A Champions League e a Europa League também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS AO VIVO DESTA QUARTA (19)

Copa do Brasil

Athletico-PR x Flamengo - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Atlético-MG x Fortaleza - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série A

Ceará x Palmeiras - 19h - TV Globo, TNT e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Botafogo x Brusque - 20h30 - Premiere

Pré-Copa do Nordeste

ABC x Jacuipense - 19h30 - Nordeste FC

Botafogo-PB x Imperatriz - 19h30 - Nordeste FC

Copa Verde

Manaus x Porto Velho - 16h - Sem informação de transmissão

São Raimundo-RR x Castanhal - 17h - Sem informação de transmissão

Rio Branco-AC x Nova Mutum - 18h - Sem informação de transmissão

Paysandu x Penarol-AM - 20h - Sem informação de transmissão

Cuiabá x Brasiliense - 21h - Sem informação de transmissão

Liga dos Campeões

Barcelona x Dínamo de Kiev - 13h45 - TNT e HBO Max

RB Salzburg x Wolfsburg - 13h45 - Space e HBO Max

Benfica x Bayern de Munique - 16h - Space e HBO Max

Manchester United x Atalanta - 16h - TNT e HBO Max

Young Boys x Villarreal - 16h - HBO Max

Lille x Sevilla - 16h - HBO Max

Chelsea x Malmö - 16h - HBO Max

Zenit x Juventus - 16h - HBO Max

Liga Europa

Spartak Moscou x Leicester - 11h30 - ESPN Brasil e Star+