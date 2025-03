Ceará investe mais de meio milhão em equipamentos para potencializar o processo de recuperação dos atletas

O Ceará anunciou o aumento de investimentos no Centro de Saúde e Performance (CESP) a fim de entregar uma estrutura cada vez mais moderna e inovadora. O Vovô adquiriu mais 15 equipamentos para intensificar o processo de recuperação de seus atletas, no setor que é gerenciado pelo head de saúde André Martins. Os equipamentos já estão em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, e ao todo o Alvinegro investiu mais de meio milhão na operação para ampliar o leque de possibilidades a partir do CESP.



Além disso, segundo o planejamento do clube, uma sala exclusiva para massoterapia será entregue com os mecanismos mais atuais do mercado mundial até o início da Série A do Campeonato Brasileiro. O intuito do Ceará com a chegada dos materiais e a criação da sala de massoterapia é integrar os processos da nutrição e da fisiologia para ter um processo de recuperação mais completo do atleta e entrega-lo o mais rápido possível para a comissão técnica.

Em fevereiro, André Martins deu entrevista ao Jogada do Vozão e falou sobre a relevância do setor de Saúde e Performance do Ceará para a evolução do elenco alvinegro.

