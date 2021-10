Ceará x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

É consenso que o adiamento dos jogos do Ceará na Série A prejudicou a equipe, que viu os adversários pontuarem por duas rodadas sem que o clube pudesse fazer o mesmo. Assim, cair para uma colocação incômoda era inevitável e a proximidade do Z4 também, hoje de 3 pontos. Por isso, a ansiedade para igualar logo os jogos aos adversários para entender a situação real da equipe na tabela. Hoje o Alvinegro é o 14º colocado com 31 pontos em 25 jogos, dois a menos que a maioria dos rivais diretos. E nesta quarta-feira (20), o clube faz um destes jogos atrasados, válido pela 19ª rodada, diante do Palmeiras, às 19 horas no Castelão.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Momento

Uma vitória hoje diante do Palmeiras, time que está no G4, finalista da Libertadores, mas caiu de rendimento na temporada, pode fazer o Ceará ganhar duas posições e abrir vantagem maior para o Z4, deixando o clube em uma posição mais realista na tabela, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

O momento do Ceará ainda é de afirmação com o técnico Tiago Nunes, com boas atuações contra São Paulo no Morumbi em 1 a 1 e diante do Bragantino em 2 a 2 no Castelão. Na última partida, após estar perdendo por 2 a 0 jogando uma boa partida, o Vozão buscou o resultado e saiu aplaudido pela torcida, que deve apoiar a equipe em mais peso hoje pela liberação de 50% da capacidade do Castelão pelas autoridades.

Vitórias

O técnico Tiago Nunes elogiou a equipe nos dois jogos citados, mas admitiu que a falta de vitórias incomoda e que o caminho delas chegará.

"No futebol, a questão de justiça ou injustiça é relativa. Mas produzimos para vencer o jogo, tivemos números para isso. Finalizamos mais que o adversário, criamos mais chances de gol e poderíamos ter vencido. Assim como contra Inter e São Paulo. O que me deixa esperançoso com o futuro é que a equipe vem criando para vencer. A rotina de vitórias vai retornar", disse ele, após o duelo contra o Bragantino.

E o treinador tem um desfalque importante por suspensão: Bruno Pacheco, titular absoluto na lateral-esquerda, que recebeu o 3º cartão amarelo diante do Bragantino, no último domingo. Kelvyn é o favorito para assumiu a titularidade.

Legenda: Uma das mudanças do Ceará para hoje deve ser a saída de Mendoza, que não jogou bem contra o Bragantino, entrando o meia Lima Foto: LC Moreira / SVM

Nas demais funções, o treinador pode modificar a equipe, já que alguns jogadores que entraram diante do Bragantino melhoraram o desempenho da equipe, como Lima e Gabriel Santos.

No Palmeiras

O Palmeiras vem de vitória sobre o Internacional na rodada anterior jogando em São Paulo e terá 5 desfalques para o confronto contra o Ceará. O meia Zé Rafael passou por exames de rotina, já que voltou de uma pancada no tornozelo direito e virou dúvida.

Danilo segue em transição entre a parte física e técnica depois de apresentar canelite nas duas pernas, enquanto Mayke, Jorge e Gabriel Menino continuam tratando suas lesões.

Prováveis Escalações

Ceará

Richard; Kelvyn, Gabriel Lacerda, Messias, Igor; Fernando Sobral, Marlon, Vina; Lima, Erick e Cléber. Técnico: Tiago Nunes

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Ficha Técnica

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20/10/2021

Horário: 19h

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)