Manchester United x Atalanta: veja onde assistir, palpites e prováveis escalações

No equilibrado Grupo F, Manchester United e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (20), pela 3ª rodada da UEFA Champions League. O duelo será às 16h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING).

Palpites

Transmissão O duelo será transmitido ao vivo pela TNT e HBO Max Como Chegam Os donos da casa estão em 3º lugar, com 3 pontos conquistados nos dois primeiros jogos e contam com a estrela Cristiano Ronaldo para assumir a liderança. A Atalanta é a líder com 4 pontos, após uma vitória e um empate. Assim, a partida pode valer a liderança do Grupo caso o Young Boys tropece no Villareal.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ole Gunnar Solskjær

Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Toloi; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Técnico: Gian Piero Gasperini

Manchester United x Atalanta

Data: Quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Local: Old Trafford - Manchester, ING

Horário: 16 horas

