Anunciado pelo Fluminense, Hércules se despede do Fortaleza: ‘se tornou minha casa’

O meio-campista Hércules publicou uma mensagem de despedida do Fortaleza após ser anunciado como o novo reforço do Fluminense. Através de uma postagem no seu perfil nas redes sociais, o meio-campista agradeceu ao clube cearense,

“O Leão se tornou a minha casa e saio muito orgulhoso de ter feito parte dessa história. Muito obrigado Fortaleza. Vocês estarão sempre no meu coração”, disse o jogador de 24 anos que assinou contrato com o Fluminense.

Gratidão por tudo que vivi com essa camisa. Pelo crescimento profissional, cada título, cada vitória, cada sonho realizado, e muito aprendizado. Gratidão pelos meus companheiros, comissões técnicas, diretores e funcionários. Gratidão pela torcida maravilhosa que esteve vibrando ao meu lado do primeiro ao último dia. Hércules Reforço do Fluminense

Hércules assinou contrato com o Fluminense até o fim da temporada 2029. O valor da negociação entre os clubes foi de R$ 29 milhões, configurando a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense.