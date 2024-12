Morre empresário Jorge Batista, dono do Grupo Jorge Batista, aos 94 anos no Piauí

O empresário Jorge Batista, 94, fundador do grupo que leva o nome dele, morreu na cidade de Floriano (PI), na madrugada desta sexta-feira (27). A informação foi divulgada nas redes sociais das empresas pertencentes ao mato-grossense.

Ele esteve internado em um hospital particular de Teresina para tratamento de saúde, mas retornou para Floriano nos últimos dias para estar perto da família, segundo informações do g1.

O empresário era natural do estado do Mato Grosso e migrou para o Piauí em 1950, quando iniciou os primeiros empreendimentos no setor alimentício.

Após expandir negócios na cidade de Floriano, o empresário abriu empreendimentos em outros seis estados do Nordeste: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

O grupo atua com a distribuição de alimentos, no varejo e no atacado; farmácias; papelaria; material de construção, postos de combustíveis; hotelaria e churrascaria.

Jorge Batista estava viúvo desde 2021, e deixa dois filhos do relacionamento, Jairon Batista e Jorge Batista Filho, que hoje administram o grupo empresarial.