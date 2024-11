Pai, mãe e filhos morrem em acidente entre carro e caminhão em Angical do Piauí

Quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de carro nesta quarta-feira (20), em Angical do Piauí (PI). As informações são do portal g1.

O casal Francisca Maria Ferreira e John Wesley Viana e seus filhos, uma menina de 8 anos e um adolescente de 11, estavam no mesmo carro, que colidiu com um caminhão.

A família estava no velório do avô de John na cidade de Altos, segundo informou do irmão da vítima. Eles passaram a noite na cidade e estavam retornando para Guadalupe.

O motorista do caminhão informou que o carro invadiu a contramão e colidiu de frente com o veículo, segundo um sargento da Polícia Militar.

O motorista disse que tentou desviar, mas acabou saindo da pista. O caminhão trafegava no sentido Sul-Norte e o carro na direção contrária.

O acidente ocorreu por volta de 8h40 na BR-343, a cerca de 124 quilômetros de Teresina.

A Prefeitura de Altos publicou nota de pesar pelo falecimento da família. “Altos está de luto por esta tragédia que nos comove e entristece profundamente”, diz o comunicado.