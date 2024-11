Piloto morre após avião bater contra fiação de alta tensão em Goiás

Um pequeno avião caiu em uma lavoura de cana-de-açúcar, localizada em uma fazenda de Quirinópolis (GO), na manhã de quarta-feira (20), após bater contra uma fiação de alta tensão. Conforme informações do Corpo de Bombeiros ao G1, o piloto da aeronave foi identificado sendo João Adolpho Pontes Santana Branco. Ele morreu no local devido ao impacto.

Os militares que atenderam à ocorrência declararam que o avião caiu a 1 km da cabeceira da pista de pouso.

O Corpo de Bombeiros do estado informou que a aeronave pegou fogo após a batida, mas não houve explosões no local. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) ainda não se manifestou sobre o acidente.



Imagens registradas no local do acidente mostram que o avião ficou completamente destruído, com o trem de pouso virado para cima e uma das asas quebradas.