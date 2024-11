Irmãos morrem afogados após um tentar salvar o outro em Praia Grande (SP)

O Corpo de Bombeiros encontrou, na segunda-feira (18), os corpos dos dois irmãos que desapareceram no mar da Praia Grande, no litoral sul paulista, na tarde do último domingo (17). Familiares fizeram o reconhecimento dos cadáveres.

Fabricio Rocha Brito, de 20 anos, e Vinícius Rocha Brito, de 14, moravam em Itapecerica da Serra e viajaram para a Praia Grande na sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, com a família da companheira de Fabricio.

Tentativa de resgate

Na tarde de domingo (17) estavam na praia do Jardim Real, próxima do município de Mongaguá, quando Vinícius começou a se afogar. A família percebeu e Fabrício entrou no mar para socorrê-lo. Ele não conseguiu salvar o irmão e acabou desaparecendo também.



As buscas pelos bombeiros começaram logo em seguida ao desaparecimento, mas só tiveram resultados no dia seguinte.

Segundo a corporação, por volta das 10h de segunda-feira, o corpo de Fabrício foi encontrado perto de uma plataforma de pesca no bairro Balneário Itaguaí, em Mongaguá, a aproximadamente 17 quilômetros do local onde ocorreu o afogamento.

Às 14h, o corpo de Vinícius foi localizado no bairro Balneário Flórida, na divisa entre Praia Grande e Mongaguá, a 2,6 km do local do desaparecimento.

Os irmãos foram sepultados nesta terça-feira (19), em Itapecerica da Serra.