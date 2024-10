Fenômeno raro, 'arco-íris de fogo' é visto no céu do Piauí; veja vídeo

Um "arco-íris de fogo" foi visto no céu do município de Picos, no Piauí, e chamou atenção de moradores pelo visual no último sábado (26), que deram esse nome ao evento. No fenômeno, ocorre a refração dos raios solares em cristais de gelo de uma nuvem finas chamadas "cirros".

O acontecimento é chamado "nuvem iridescente". Para acontecer, o sol precisa estar em um ângulo para dar um efeito prismático, e estar a uma altitude de, pelo menos, 58 graus acima do horizonte.

As nuvens necessárias para o evento são formadas na alta troposfera, a 10 mil metros de altitude e em uma temperatura ambiente inferior a 0°C.