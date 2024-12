Arsenal x Ipswich: veja horário, onde assistir e escalações

Arsenal e Ipswich entram em campo nesta sexta-feira (27), às 17h15 (horário de Brasília), Emirates Stadium, em Londres. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Os Gunners estão na 4ª colocação com 33 pontos, 9 do líder Liverpool, que já venceu na rodada. Já o 'Town', recém promovido, está na 19º colocação com 12 pontos e na zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Disney+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal

David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Partey, Rice e Odegaard; Martinelli, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Arteta

Ipswich

Muric; Clarke, O'Shea, Burgess e Davis; Kalvin Phillips, Cajuste, Burns, Hutchinson e Szmodics; Chaplin. Técnico: McKenna

Arsenal x Ipswich | FICHA TÉCNICA

Competição: 18ª rodada da Premier League 2024/25

Local: Emirates Stadium, em Londres

Data: 27/12/2024 (sexta-feira)

Horário: 17h15 (de Brasília)