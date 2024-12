Apesar de jejum, Lucero fica a um gol de melhor marca da carreira com o Fortaleza em 2024

Juan Martín Lucero encerrou 2024 amargando um longo jejum de gols com a camisa do Fortaleza. Apesar de não marcar desde agosto, ele continuou como principal referência no ataque do Leão: em oito meses (dois terços da temporada) foram 23 gols marcados, um a menos que a melhor marca da carreira, conquistada ao longo do ano passado. Além disso, deu seis assistências.

O argentino de 33 anos marcou em todas as competições disputadas pelo Tricolor do Pici: Campeonato Cearense (9), Copa do Nordeste (10), Copa do Brasil (4), Copa Sul-Americana (8) e Brasileirão (32). Em 2024, ele atuou o mesmo número de partidas que na temporada anterior. Foram 63 jogos disputados.

Lucero marcou 24 gols e deu sete assistências em 2023. Já neste ano, o centroavante quase igualou a marca em apenas dois terços da temporada, com 23 tentos e seis assistências. No início de agosto, o camisa 9 apresentou um edema muscular na coxa direita durante treinamento e desfalcou o time. Ele retornou no dia 21 do mesmo mês e marcou na vitória diante do Rosario Central.

A partir daí, o jogador não balançou mais as redes adversárias, mas serviu os companheiros duas vezes. O técnico Juan Pablo Vojvoda reforçou a confiança no atleta e chegou a destacar o papel dele no aspecto defensivo do time. Na mira do mercado para 2025, o CEO do clube Marcelo Paz ressaltou:

“O Lucero é o nosso artilheiro há dois anos. Em 2023 e 2024, foi top-5 no Brasil em participações de gols. Não temos nenhum interesse em negociar o nosso artilheiro. Temos também o Renato Kayzer, que tem muitos gols em poucos minutos. Estamos satisfeitos e não tem nenhuma possibilidade, não trabalhamos em negociações com o Lucero”, em entrevista ao ge.

Diversos fatores coletivos e individuais perpassam a queda de rendimento de um jogador, mas é inegável o que Lucero ainda pode oferecer ao Fortaleza.

GOLS E ASSISTÊNCIAS DE LUCERO PELO FORTALEZA EM 2024



Brasileirão - 8G/3A

Fluminense 2 - 2 Fortaleza - A

Fortaleza 1 - 0 Corinthians - A

Criciúma 1 - 1 Fortaleza - G

Flamengo 1 - 2 Fortaleza - G

Fortaleza 1 - 0 Fluminense G

Fortaleza 2 - 1 Juventude - G

Fortaleza 3 - 0 Palmeiras - 2G

Fortaleza 1 - 0 Grêmio - G

Fortaleza 1-1 Cruzeiro - A

São Paulo 1 - 2 Fortaleza - G

Sul-Americana - 7G

Fortaleza 3 - 1 Rosario Central - G

Fortaleza 2 - 1 Sportivo Trinidense - G

Nacional Potosí 4-1 Fortaleza - G

Fortaleza 4 - 2 Boca Juniors 2G

Fortaleza 5 - 0 Nacional Potosí - 2G

Copa do Nordeste - 3G/2A



Fortaleza 2 - 0 CRB - G

Sport 1 - 4 Fortaleza A

Maranhão 3 - 2 Fortaleza - G

Sport 1 - 1 Fortaleza - A

Fortaleza 2 - 1 América-RN - G

Copa do Brasil - 2G

Vasco 3 - 3 Fortaleza - G

Fluminense-PI 0 - 3 Fortaleza - G

Campeonato Cearense - 3G/1A