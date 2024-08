Fortaleza detalha lesão de Lucero e atualiza boletim médico; confira

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta segunda-feira (5). O técnico Juan Pablo Vojvoda segue com desfalques importantes para o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A novidade é a ausência do atacante Lucero, artilheiro do time na temporada.

Quatro atletas seguem fora dos times. Lucero, camisa 9 da equipe, apresentou um edema muscular na coxa direita durante treinamento. Outra baixa importante é a do meia Pochettino, que segue em tratamento de uma contratura muscular.

Fora desde a partida contra o São Paulo, na rodada anterior, Tinga foi diagnosticado com edema muscular na panturrilha esquerda. E Calebe segue em processo de fortalecimento muscular.

Machuca está em transição depois de edema na região posterior da coxa esquerda. Recuperado, Martínez voltou a ser relacionado pelo técnico tricolor.

O Fortaleza encara o Cruzeiro às 21h (de Brasília), em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. O duelo ocorre no Estádio Kleber Andrade, em Cariacia, no Espírito Santo. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.