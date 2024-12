Artur Jorge deixa o Botafogo: veja a situação dos técnicos de todos os times da Série A

O ano de 2024 está terminando e muitos times da Série A apostam na continuidade dos trabalhos, entre eles o Fortaleza com Vojvoda e o Ceará com Léo Condé. Mas nem todos os times da Série A têm técnico definido para o ano que vem. Um deles é surpreedentemente o Botafogo, campeão Brasileiro e da Libertadores, que terá que procurar um novo comandante após a saída de Artur Jorge, que não renovou contrato e deve aceitar a proposta do Al-Rayyan, do Catar.

Além do Botafogo, o Atlético Mineiro e Grêmio estão sem técnico e buscam nomes no mercado para iniciar a temporada.

De técnico novo, estão: Mirassol, Vasco e Santos. O time 'caçula' da Série A trouxe Eduardo Barroca, ex- Ceará. O Vasco anunciou o ex-técnico do Santos, Fábio Carile, enquanto o Peixe contratou Pedro Caixinha, ex-Bragantino.

Assim, 14 clubes da Série A mantém seus técnicos para a temporada após os bons trabalhos em 2024.

Veja quem comanda os 20 clubes da Série A

Atlético/MG (sem técnico após demissão de Milito)

Bahia (Rogério Ceni permanece)

Botafogo (sem técnico após saída de Arthur Jorge)

Bragantino (Felipe Seabra permanece)

Ceará (Léo Condé permanece)

Corinthians (Ramon Diaz permanece)

Cruzeiro (Fernando Diniz permanece)

Flamengo (Filipe Luiz permanece)

Fluminense (Mano Menezes permanece)

Fortaleza (Vojvoda permanece)

Grêmio (sem técnico após demissão de Renato Gaúcho)

Inter (Roger Machado permanece)

Juventude (Fábio Matias permanece)

Mirassol (Eduardo Barroca foi anunciado para 2025)

Palmeiras (Abel Ferreira permanece)

Santos (Pedro Caixinha foi anunciado para 2025)

São Paulo (Luis Zubeldía permanece)

Sport Recife (Pepa permanece)

Vasco (Fábio Carille foi anunciado para 2025)

Vitória (Thiago Carpini permanece)