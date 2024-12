Ceará encaminha saída de Saulo Mineiro para time chinês

Um dos destaques do título Cearense e da campanha de retorno do Vovô à Série A, em 2024, Saulo Mineiro não deve ficar no Ceará na próxima temporada. O Diário do Nordeste apurou que o negócio ainda não está fechado, mas o clube alvinegro acerta os últimos detalhes da saída do atacante para o Shanghai Port, da China. A informação inicial é de Renato Manso e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Ainda durante a Série B, o atacante despertava interesse de clubes de fora do país, mas o Ceará segurou e não abriu conversas até o final da competição. Saulo Mineiro foi importante, principalmente, na reta decisiva da segundona, quando marcou cinco gols nos últimos cinco jogos.

Ao longo da temporada, o jogador atuou em 46 partidas, com 13 gols e 6 assistências dadas. No Estadual, o camisa 73 marcou o gol do empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, que levou a decisão do Cearense para as penalidades. Ano passado, em seu retorno ao time de Porangabuçu, Saulo balançou as redes em apenas uma oportunidade em 14 jogos.

RETORNO AO FUTEBOL ASIÁTICO

Repetindo o mesmo caminho de sua primeira passagem pelo Ceará, Saulo Mineiro volta a sair do time cearense rumo à Ásia. Depois de bom momento com a camisa alvinegra, entre 2019 e 2021, o atacante atuou por três temporadas no Yokohama FC, do Japão. Por lá, o atleta jogou 44 partidas e marcou 10 gols.

Agora, o destino é a China, também localizada na Ásia, e que tem outros compatriotas por lá. O elenco do time chinês conta com o meio-campista Matheus Jussa e o atacante Gustagol, ex-Fortaleza, além de Léo Cittadini e Willian Popp, que passou pelo Ceará em 2019.

O Coração Valente tinha contrato com o Alvinegro até o final de 2026. O clube acerta os detalhes para anunciar sua saída.

SAULO NO CEARÁCAST